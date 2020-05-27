تبون يتفق مع أردوغان على تكثيف الجهود لفرض وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتفق الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري والتركي، أمس الثلاثاء، لبحث الوضع في المنطقة من بينها تطور الأحداث في ليبيا، بحسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقالت الرئاسة، إن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

يشار إلى أن تركيا تتورط بدعم الصراع في ليبيا وذلك بدعمها لقوات حكومة الوفاق والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

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