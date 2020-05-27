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الجيش الوطني الليبي يعلق على تقارير تواجد "طائرات روسية" في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

انتقد الجيش الوطني الليبي تصريحات الجيش الأمريكي حول وصول “طائرات عسكرية روسية” إلى البلاد.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لـ”دعم” مرتزقة شركة “فاغنر” التي تقاتل لصالح ميليشيات الجنرال خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، “نتعجب من إشارة الولايات المتحدة، لطائرات روسية في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، دون ذكر للطائرات التركية فهناك عشرات الآلاف من المرتزقة من تركيا”.

وأشار المسماري، أن قطر تقوم بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا، في الوقت الحالي.

ونشرت واشنطن، سابقا، صورًا من الأقمار الصناعية، زعمت إنها لطائرات روسية تقاتل بجانب الجيش الوطني الليبي.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في ليبيا.

كما صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، عن دعم موسكو لأي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • .حتى لو تواجدت طائرات روسية لدعم الجيش الوطنى فهذا مشروع فى اطار محاربة الارهاب بعد نقل مقاتلين من جبهة النصرة الارهابية الى ليبيا وهى عدو مشترك بينما نرى دعم امريكى لجريمة حرب ترتكبها تركيا بنقل اسلحة ومرتزقة ارهابيين من سوريا عبر تركيا من خلال طائرات وسفن مدنية وبادلة موثقة واعترافات لطاقم السفينة اللبنانية نانا امام القضاء الايطالى فالامريكان داعمين لزعيم الارهاب الدولى اردوغان اتفوووووه على الامريكان

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  • النهار الأحرف ، مازال احني نتكلموا بالأصول وبالتي هي احسن ،
    تي جيب الروس وجيب أوروبا كلها ،
    تي هادوا جابوا الدنيا كلها جابو المرتزقة وجابوا الإخوان وجابوا الدواعش وجابوا الناتو
    جيبوا روس
    جيبوا

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