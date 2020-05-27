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«الشاطر»: التقارير الدولية تتحدث عن تحشيدات خطيرة لصالح «حفتر» يقوم بها تجار الحروب 

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري”، أنه “ليس من السهل تصديق انسحاب مرتزقة الفاغنر دون أن تكون لهم خطط بديلة”، لافتًا إلى أن “التقارير الدولية تتحدث عن تحشيدات خطيرة لصالح العدو يقوم بها تجار الحروب من دول عدة”، على حد قوله.

وادعى «الشاطر»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أنه “لا روسيا ولا الإمارات ستستسلم بهذه السهولة”، معتبرًا أن الأمر المطمئن بالنسبه له أن قواتهم “ترصد دقائق الأمور”، مستطردًا أنهم “بحاجة لقرارات سياسية قوية”، بحسب كلامه.

في سياق متصل، واصل «الشاطر» مزاعمه، في تغريدة أخرى،  قائلًا : إن ما أسماها «دول محور الشر» “بعد التأكد من هزائمه تبحث عن عميل خلفا لحفتر”، مضيفًا “لازالت في غيها ولم تستفد من الدروس القاسية التي تلقتها لم تدرك أن عليها ترميم العلاقات مع شعب ليبيا فهو الأصل والفيصل هذا لو رضي الشعب الذي قاسى من غدرهم الويلات”، مردفًا ” الأفراد زائلون الشعوب باقية”.

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الحرب الشاطر حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا اى هزيمة لجيش يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل حيث الثروة النفطية والمياه ويسيطر على نسبة كبيرة من اقليم طرابلس وكل ما حدث انه فتح الصحراء الغربية لتشتيت المرتزقة والمليشيات هناك وسحب قوات ضخمة من قاعدة الوطية ليستفيد منها فى تحرير غريان والعزيزية ومحاصرة طرابلس من جميع الجهات وماحدث من مصيدة فى اليرموك وقتل مائة خروف واسر العشرات وسحق كل المليشيات التى حاولت الاعتداء على ترهونة اثبت قوة الجيش الوطنى وقريبا سترى اسود الجيش وهم يمسكوك من قفاك ويرسلوك الى قرقارش قريبا جدا

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  • ايام الاخوان القادمة سوداء بعد ان انتهت هدنة رمضان والعيد وسيرى الخوان ايام سوداء بعد ان عاشوا فى اوهام كام يوم وتصوروا انهم سيدخلوا ترهونة يابن الميبونة وتم صد كل الهجمات وتحول الجيش الى الهجوم فحرر الجيش الهيرة ويستعد لتحرير غريان والعزيزية ومصراته وعاد القردوغان للصراخ من جديد بعد ان تعرضت سفنة لقصف من طائرات ميج 29 وراينا الاتراك يقولون ان حفتر شريك غير موثوق بعد ان كان الخوان يقولون انتهى عصر حفتر واتضح انهم يعيشون فى اوهام فاردوغان مستعد لبيع الخوان فى صفقة مع الروس لنيل رضا المشير خليفة حفتر بعد ان تأكدوا من قوة الجيش الوطنى وان مصالحهم فى خطر بسبب الخوان ونرى سعى تركيا عن طريق الجزائر وروسيا لانقاذهم من المستنقع الليبى خاصة لو تمكن المشير الايام القادمة من تحرير غريان لتخفيف الضغط عن ترهونة بفتح خط امداد جديد وتحرير العزيزية والزاوية ومصراته وقتها انتهت كل احلام اردوغان

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