«الشاطر»: التقارير الدولية تتحدث عن تحشيدات خطيرة لصالح «حفتر» يقوم بها تجار الحروب 

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري”، أنه “ليس من السهل تصديق انسحاب مرتزقة الفاغنر دون أن تكون لهم خطط بديلة”، لافتًا إلى أن “التقارير الدولية تتحدث عن تحشيدات خطيرة لصالح العدو يقوم بها تجار الحروب من دول عدة”، على حد قوله.

وادعى «الشاطر»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أنه “لا روسيا ولا الإمارات ستستسلم بهذه السهولة”، معتبرًا أن الأمر المطمئن بالنسبه له أن قواتهم “ترصد دقائق الأمور”، مستطردًا أنهم “بحاجة لقرارات سياسية قوية”، بحسب كلامه.

في سياق متصل، واصل «الشاطر» مزاعمه، في تغريدة أخرى، قائلًا : إن ما أسماها «دول محور الشر» “بعد التأكد من هزائمه تبحث عن عميل خلفا لحفتر”، مضيفًا “لازالت في غيها ولم تستفد من الدروس القاسية التي تلقتها لم تدرك أن عليها ترميم العلاقات مع شعب ليبيا فهو الأصل والفيصل هذا لو رضي الشعب الذي قاسى من غدرهم الويلات”، مردفًا ” الأفراد زائلون الشعوب باقية”.