بينها سرقة مليون دينار من منزل مواطن..أمن بنغازي تضبط مروجي مخدرات من بوهديمة “تجار الأكشاك”

أخبار ليبيا24
أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة أو ما يعرف بـ “الأكشاك”.
وذكر مكتب الإعلام الأمني في المديرية أنه استجابةً لنداء المواطنين بمنطقة بوهديمة تم تكليف أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي وذلك لجمع أكبر قدر من المعلومات حول مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة أو ما يعرف بالأكشاك .
وأفاد أنه عند التحري وجمع المعلومات عن أحد مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بالمكان الذي يعرف بالأكشاك بمنطقة بوهديمة تبين أنه ينتمي إلى تشيكل عصابي يمتهن السلب والسطو المسلح والسرقة .
وأضاف أنه على الفور قام قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي باإعداد كمين مُحكم له في منطقة بوهديمة حيث تمت مشاهدته متلبسًا بعملية البيع وفور نزول الأعضاء المُكلفين بالمهمة أشار إليهم بسلاح ناري (نوع تير) وقام بالرماية على الأعضاء المُكلفين بمهمة التحري.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه أثناء الرماية حاول المتهم الهروب ولكن تم ضبطه وبحوزته عدد 108 قطعة مخدر نوع حشيش وأقراص مهلوسة نوع (ترامدول )وقراص مهلوسة نوع (بترل).
وأشار المكتب إلى أنه بالااستدلال معه اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة ؛ وأثناء مرحلة الااستدلال تبين أنه يشتري هذه السموم من شخص آخر وهو كذلك من منطقة بوهديمة.
وأكد المكتب ان المتهم اعترف بأنه يتعاطي المواد المُخدرة والأقراص المهلوسة والخمور ، واعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المُكلفين بمهمة التحري لغرض إخافة الأعضاء وأنه لم يتوقع دخول الأعضاء المُكلفين في منطقة بوهديمة لضبطه.
وأوضح مكتب الإعلام أن المعني أقر أيضًا أنه ينتمي لتشكيل عصابي وأنه شارك معهم في عدة سرقات داخل مدينة بنغــازي بالتحديد من المعارض الخاصة ببيع المركبات الآلية وأن هذا التشيكل العصابي مُكون من رئيس للعصابة وعدة أشخص بينهم نساء.
وذكر المكتب أن المتهم اعترف بأنه شارك في عمليات سلب وسطو مسلح رفقة هذا التشكيل العصابي ، واعترف بأنه قام بمشاركة في واقعة سرقة ورشة في منطقة بوهديمة ، واعترف بأنه شاهد على عدة وقائع سرقة لمركبات آلية بمدينة بنغازي.
وأكد المكتب أن المعني قام بانتحال شخصية رجل شرطة برتبة ملازم ثاني وقام أثناء انتحاله لشخصية ضابط بإقامة استيقافات تحت كوبري بوهديمة حيثُ يقوم بأخذ البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، لافتا إلى أنه قام بهذه الأفعال منذ عام 2014.
وبين مكب الإعلام أن المتهم اعترف أيضاً أن من ضمن عمليات السرقة التي قام بها رفقة هذا التشكيل العصابي واقعة سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزنة بها مبلغ وقدره مليون دينار 1000,000د.ل وهواتف نوع (آيفون ) ومجوهرات ذهبية.
وتابع مكتب الإعلام أن من ضمن الاعترافات، اعترف عن شخص آخر وأن هذا الشخص يقوم ببيع المخدرات والأقراص المهلوسة في كشك بمنطقة بوهديمة وشخص ثالث يقوم بإيصاله ويقوم إيضاً بتوصيل المُخدرات للزبائن .
وأفاد مكتب الإعلام أنه حول إيرادات الكشك الذي يعمل فيه يقدر بحوالي بـ 40 – 45 ألف دينار، موضحًا أن بعض الأكشاك القائمة على بيع المخدرات تصل إيراداتها يومياً إلى 120 ألف دينار يومياً.
وأوضح المكتب أن أعضاء البحث الجنائي بمُـديرية الأمن قاموا بالبحث والتحري على الشخص الثاني والثالث وتم ضبطهما في منطقة الليثي والااستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهم وبالتوسع في الااستدلال مع الثاني اعترف بأنه يقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة في احد الأكشاك بمنطقة بوهديمة مقابل مبلغ مالي وقدره مئة وخمسون دينار يومياً واعترف بأن الثالث يقوم بإيصاله وتعاطي المخدرات معه وأنه يقوم بتوصيل مخدر الحشيش للزبائن حسب الطلب.
وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراء.
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