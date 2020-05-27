سبها: معدات الوقاية متوفرة بشكل كامل

أكدت بلدية سبها، بأن الحالة المرضية المصابة بفيروس كورونا تشهد استقرارا تاما.

وقالت البلدية، إنه وبالتواصل هاتفيا مع عبدالجليل عبدالله خضرى، مدير ادارة الخدمات الصحية سبها والمتواجد حاليا بمركز العزل الصحي بالسكن الطلابي سبها، أفادا بأن الحالة المرضية المصابة تشهد استقرار تام بعد تلقيها العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور على السعيدى، وأضاف بأن كافة الامكانيات والمعدات والمواد والمستلزمات الطبية والصحية ومعدات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية والطبية المساعدة متوفرة بشكل كامل داخل مركز العزل الصحي سبها.