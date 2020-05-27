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طرابلس.. معارك مستمر دون حسم لأي طرف

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تتوقف المعارك في محاور العاصمة طرابلس والتي شهدت جبهات القتال فيها معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق بعد أن أتاحت الانسحابات التي قامت بها وحدات الجيش من بعض التمركزات والتموضع في مراكز أخرى الأمر الذي لقوات الوفاق التقدم في عدد من المحاور.

وشهد يوم أمس محورا الكزيرما والمطار والأحياء البرية اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستمرت لساعات نتج عنها سيطرة اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني على جسر المطار والكازيرما بعد تقدم قوات الوفاق في المحورين لعدة كيلو مترات.

وحاولت قوات الوفاق التقدم في محور عين زارة وشنت هجوما على قوات الجيش إلا أن الجيش صد الهجوم حيث كانت الاشتباكات في محيط مسجد فاطمة الزهراء أقل نسبيا من المحاور الأخرى.

وتتجدد الاشتباكات في كافة المحاور في معارك كر وفر بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق فما أن يشهد أحد المحاور هدوءا تاما حتى يشهد آخر قتالا عنيفا للسيطرة على المواقع والتقدم إلى آخرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الجيش يتراجع قليلا لينصب المصيدة للمرتزقة الاتراك ثم ينقض عليهم ويسحقهم ويعود لمواقعه السابقة حتى يستنزف المليشيات وتنهار فى النهاية فالجيش يتبع سياسة النفس الطويل بينما المرتزقة تتعجل فالوقت ينفذا امام المعتوه وهو يواجه ازمة اقتصادية طاحنة ستعجل بسقوطه مهما فعلت قطر فلن تستطيع انقاذه فالديون كبيرة وواجية السداد هذا العام

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