طرابلس.. معارك مستمر دون حسم لأي طرف

لم تتوقف المعارك في محاور العاصمة طرابلس والتي شهدت جبهات القتال فيها معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق بعد أن أتاحت الانسحابات التي قامت بها وحدات الجيش من بعض التمركزات والتموضع في مراكز أخرى الأمر الذي لقوات الوفاق التقدم في عدد من المحاور.

وشهد يوم أمس محورا الكزيرما والمطار والأحياء البرية اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستمرت لساعات نتج عنها سيطرة اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني على جسر المطار والكازيرما بعد تقدم قوات الوفاق في المحورين لعدة كيلو مترات.

وحاولت قوات الوفاق التقدم في محور عين زارة وشنت هجوما على قوات الجيش إلا أن الجيش صد الهجوم حيث كانت الاشتباكات في محيط مسجد فاطمة الزهراء أقل نسبيا من المحاور الأخرى.

وتتجدد الاشتباكات في كافة المحاور في معارك كر وفر بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق فما أن يشهد أحد المحاور هدوءا تاما حتى يشهد آخر قتالا عنيفا للسيطرة على المواقع والتقدم إلى آخرها.

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