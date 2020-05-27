قرين صالح: على هذه الدول التوقف عن التدخل في الشأن الليبي

رأى أمين المكتب الشعبي الليبي تشاد / سابقاً، قرين صالح، أنه على الدول المغرب العربي التي تتعامل مع “قطر وتركيا وتنظيماتها الإرهابية” أن تتوقف عن تدخلاتها في الشأن الليبي.

وقال صالح، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” على الدول المغرب العربي التي تتعامل مع “قطر وتركيا وتنظيماتها الإرهابية” أن تتوقف عن تدخلاتها في الشأن الليبي طالما أن تلك الاجتماعات التي تعقد فيما بينهم لا تفوح منها ألا الرائحة الكريهة، وان مواقفها مع الشعب الليبي الذي يواجه في التدخلات الاجنبية والعربية والتنظيمات الارهابية عسكرياً وسياسياً وامنياً واعلامياً لازالت ضبابية ومربية ولا طعم لها ولا رائحة بل لا توحي لنا ألا بإطالة الأزمة التي طالما كانوا شركاء فيها ظاهراً ومستتر ورغم مرور عشر سنوات من غزو ليبيا من الحلف الصليبي وداعميه لم يكن لكم أي موقف عملي لدعم الشعب الليبي الذي طالما قدم لكم الدعم المادي والمعنوي في أزماتكم وحتى لا تزيدوا الطين بله عليكم التوقف أو اتخاذ مواقف واضحة من ما يحدث في ليبيا بحكم الدم واللغة والدين والجغرافيا وهذا البيان موجه للحكومات ورؤسائها وليس الشعوب المغلوبة على أمرها في تلك الدول”، بحسب تعبيره.