على خطى الحوثيين..القوات المسلحة تسقط طائرة بدون طيار “انتحارية” في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد آمر محور عين زارة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء فوزي المنصوري إسقاط طائرة بدون طيار انتحارية تقوم بإسقاط نفسها على الأفراد.

وأشار المنصوري – بحسب شعبة الإعلام الحربي – إلى أن من استخدم هذه الطائرات هم الحوثيين في اليمن عن طريق الإيرانيين “الشيعة” مرجحًا وجود حلقة وصل بين حكومة الوفاق وهؤلاء الروافض، حسب قوله.

وأضاف آمر محور عين زارة أن هذه الطائرة تستخدم لأول مرة خلال المعارك في طرابلس، لافتا إلى أنه تم تدميرها بالكامل.

وذكر المنصوري أن قوات الوفاق حاولت أمس الثلاثاء خلال الهجوم على محور عين زارة شن غارات باستخدام مايقارب 10 طائرات جميعها باءت بالفشل، وتم صدهم وتكبيدهم خسائر قادحة في الأرواح.

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