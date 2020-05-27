اخبار ليبيا الان

البحباح يحذر من مبادرات لصناعة «سراج» جديد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

27 May, 2020

رأى عضو اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية، وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، أنه لا يمكن الحديث عن أي مبادرات سياسية ألا بعد الانتهاء من تحرير كامل الأراضي الليبية.

وقال البحباح، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه،”هناك اتصالات ومبادرات وتصورات تروج لحلول سياسية مفترضة هي في الواقع لصناعة سراج جديد ومحاولة للالتفاف على مشروع القوات المسلحة التي نالت تفويضا شاملا من الشعب الليبي لتحرير أرضه وتأمين مؤسساته ينبغي أن ترفض مهما كان شكلها وطعمها ورائحتها”، على حد تعبيره.

وأضاف البحباح، “بعد تقديم التضحيات من أبناء الشعب الليبي، فإن أي مبادرة سياسية هي من أجل النيل والظفر بلقب سياسي لصاحبها، ينبغي رفض أي مبادرة مادام هناك طرف أجنبي يقرر في مصير ليبيا، عندما يكتمل التحرير الكامل للأرض الليبية حينها يمكن الحديث عن مبادرات يقبلها الشعب بإرادته الحرة وليست مجرد إملاءات تفرض عليه، هذه هي السياسة التي تلبي مطالب الشعب”، بحسب وصفه. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لن تجد فى ليبيا من هو أسوأ من السراج والعصابة الموجودة حولها فابليس نفسه يتعلم منهم الشر والاجرام وابليس يقول انه يخشى الله اما هؤلاء فتفوقوا على ابليس ولا يخشون الله ولا يؤمنوا بالحساب فى الاخرة

    رد

  • اي تفويض واي شعب واي جيش؟ هل يعقل ان الجيش الليبي يقوده امريكي الجنسية عميل سي اي ايه يا مغفلين؟؟؟ يجب التخلص من حفتر واستبداله فهو جزء من المشكلة وليس من مصلحة ليبيا ولا الشعب ولكنكم لا تدركون. ويجب ايضا استبدال عقيلة صالح بشخصية اخرى اقوى واكثر فاعلية لانه شخص مشبوه واحتمال كبير انه عميل فلا يمكن النصر بشخصيات عميلة وهذه هي المشكلة..هناك فرق كبير بين حفتر والقذافي كان عليكم ادراك ذلك من الاول وتذكروا ان حفتر هو فبرايري خائن للوطن كان مبسوطا بجريمة الناتو…يعنى شخص طالب سلطة فقط. اصحوا يا بهائم ولا تسمحوا لاي شخص عميل يتسلط عليكم وعلى البلاد.

    رد