أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، أنها رصدت بعض الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في مشروع الهضبة جنوب طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عملية الرصد جاءت خلال زيارة دائرة الإعلام إلى المنطقة أمس الثلاثاء.

وأشار المكتب إلى أنه تم خلال عملية الرصد اكتشاف إحتراق كوابل كهرباء، خاصة بمحطة 30 سيدي حسين.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت فى وقت سابق أن الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس وفي بعض المناطق هي سبب في المشكلات التي تعاني منها الشبكة، والتي تؤدي إلى الإظلام التام أحيانا وكثير من الانقطاعات، فضلا عن موجة الحر التي مرت بها البلاد في الأيام الأخيرة، وكذلك ضعف بنية الشبكة الكهربائية، وعدم إجراء الصيانات اللازمة لها بشكل مستمر .

The post شركة الكهرباء ترصد أضرار الشبكة بمشروع الهضبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24