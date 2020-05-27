إجلاء الليبيين العالقين في السعودية

ذكر الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن الشركة ستقوم برحلات لإجلاء العالقين داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح قنيوة أن موعد الرحلة سيكون يوم الجمعة المقبل من مدينة جدة وذلك للعودة بالركاب الليبيين العالقين فى المملكة مضيفاً إن الشركة ستسير رحلات أخرى باتجاه مدينة براغ التشيكية وتونس؛ لعودة الركاب الليبين العالقين هناك.

وأشار قنيوة إلى أن الخطوط الليبية سيرت رحلات سابقة للعودة بالليبيين العالقين في أوكرانيا وألمانيا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية عن تسير رحلة يوم في 18 مايو الجاري إلى جمهورية التشيك للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين هناك، ورحلة أخرى يوم 19 مايو الجاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف للعودة بالعالقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية