المنصوري: الوفاق تستخدم طائرات انتحارية (صور)

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

27 May, 2020

كشف آمر محور عين زارة بالجيش الليبي، اللواء فوزي المنصوري، عن تفاصيل الأوضاع في محاور العاصمة طرابلس.

وأوضح المنصوري، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك قامت أمس الثلاثاء بشن هجوم على أغلب محاور العاصمة، لافتا إلى أن الوحدات العسكرية بالجيش الليبي نجحت في صد الهجوم وتكبيد قوات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال المنصوري، “الجديد والملفت في الأمر هو استخدام قوات الوفاق لطائرات انتحارية مثل التي تم استخدامها في اليمن من قبل الحوثيين”، مشيرا إلى أن “دلالة ذلك على المعركة هو محاولة أبعاد الجيش عن تحرير العاصمة، وبكل الطرق المتاحة حيث تم جلب عديد الأسلحة والمدرعات واستخدام التشويش والتصنت ولكن ذلك لم يأتي بنتائج لأن القوات المسلحة عازمة علي استكمال المهمة وهي تحرير العاصمة”.