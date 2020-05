قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الأربعاء، إن

التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا بالأسابيع الأخيرة تؤكد تضارب الأجندات الإقليمية

والدولية، مؤكدًا أن هذ الأجندات لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا في حالة فوضى ومسرح للحروب

بالوكالة.

The post بوقادوم: الأجندات الإقليمية والدولية في ليبيا تهدف إلى إبقاء حالة فوضى وتحويل ليبيا إلى مسرح للحرب بالوكالة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24