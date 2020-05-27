«الجزائر» تعلن استعدادها لاحتضان الحوار الليبي ومواصلة جهود لمّ شمل الفرقاء

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، استعداد بلاده لاحتضان الحوار الليبي ومواصلة الجهود للمّ شمل الفرقاء وتقريب وجهات النظر، معربا عن انشغال الجزائر«البالغ» من التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا مؤخرًا.

وقال «بوقادوم» في رسالة بمناسبة «يوم إفريقيا» الذي يصادف الذكرى الـ57 لإنشاء المنظمة الإفريقية «الإتحاد الإفريقي»، إن “التطورات التي تشهدها تؤكد للأسف تضارب الأجندات الإقليمية والدولية”.

وأضاف «بوقادوم» أن “هذه الأجندات لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا في حالة الفوضى ومسرحًا للحروب بالوكالة وساحة لتصفية الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية، على قلقه من حالة التدفق الكبير للسلاح نحو ليبيا، مما ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تهدد أمن المنطقة وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن “الجزائر ستواصل انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي، وفي إطار التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية، ودول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، قصارى جهدها من أجل لمّ شمل الفرقاء وتقريب وجهات نظرهم”.

وأوضح «بوقادوم» أن الجزائر مستعدة لاحتضان الحوار الليبي والتأكيد على دورها المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار والاتحاد الإفريقي في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية.