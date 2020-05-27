«مسئول روسي»: لم نرسل أي عسكريين إلى ليبيا

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم ترسل عسكريين إلى ليبيا، وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلقَ طلباً بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك، وذلك عقب إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، في بيان أمس الثلاثاء، أن روسيا نشرت أخيراً مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك دعماً للمشير خليفة حفتر، على حد زعمها.

ونقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى في البرلمان.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، في بيان الثلاثاء، إن روسيا نشرت أخيراً مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك دعماً للجيش الوطني الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أدانت ما تصفه بتدفق سيل هائل من السلاح والمقاتلين على ليبيا انتهاكاً لحظر تزويد الأطراف الليبية بالسلاح.