عقد وكيل ديوان بلدية طبرق عبدالله اسحام اجتماعا، الأربعاء، بمدير عام قطاعات الإنشاءات لشركة النهر للتصنيع و الإنشاءات، وعدد من أعضاء المجلس التسييري لمناقشة ربط البلدية بمنظومة النهر الصناعي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الاجتماع ناقش الخطوات التي تم اتخاذها والمطلوبه حالياً من البلدية للانتهاء من ربط البلدية بالنهر.

وأشار المكتب إلى أن المجلس التسييري طبرق يسعى منذ فترة لإيجاد حلول بديلة لتوفير المياه للبلدية منها منظومة النهر الصناعي.

The post طبرق.. اجتماع لبحث خطوات ربط البلدية بمنظومة النهر الصناعي العظيم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24