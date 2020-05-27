برلماني تونسي يحذر من تحويل تركيا لقاعدة الوطية إلى مركز لانطلاق الإرهابيين نحو بلاده

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر النائب عن حركة تحيا تونس، مبروك كرشيد، من إقدام تركيا على تحويل قاعدة الوطية الجوية إلى مركز لانطلاق الإرهابيين من ليبيا إلى تونس، لاسيما أن أنقرة خبيرة في إرسال الإرهابيين إلى دول المنطقة مثلما يحدث في سوريا.

كرشيد قال ، في تسجيل مرئي له، إن رفضهم لتهنئة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس راشد الغنوشي، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بعد السيطرة على قاعدة الوطية الجوية؛ لأن ما تفعله تركيا في ليبيا يمثل خطرا على الأمن الوطني التونسي بسبب تواجد حوالي 10 آلاف إرهابي على الحدود الليبية التونسية، ما يعني أن الإرهاب سيطالهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وعزز التوجسات تلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، اتصالاً هاتفياً من راشد الغنوشي، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وقدم فيه الأخير تهانيه للسراج باستعادة حكومة الوفاق لقاعدة الوطية الاستراتيجية.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24