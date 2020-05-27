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«بويصير»: أتوقع أن يتدخل «حلف الناتو» لدعم «السراج» عسكرياً ضد «الوجود الروسي»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تساءل محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة و«حكومة الوفاق»، عمن سماه “ترجمة الانزعاج الأمريكي من الوجود الروسي في ليبيا”، وقال: “هل تستخدم الولايات المتحدة قوتها العسكرية فى البحر الابيض المتمثلة اساسا فى الاسطول السادس الذى يضم فى الوقت الحالى 175 طائرة قتال وحاملتي طائرات بمرافقتها من طرادات ومدمرات ومجموعات من المارينز المزود بالهليكوبتر وسفن الانزال يزيد عن 9000 عنصر، هذا ليس وارد حاليا بالتأكيد” على حد قوله.

أضاف “بويصير” على حسابه بـ”فيسبوك”: “الاقرب، هو تنفيذ تعهد أمين عام الناتو بدعم حكومة الوفاق عسكريا وهذا يعنى امورا كثيرة ومؤثرة خاصة فى مجال التسليح، الامر الذى لا يحتاج لموافقات الكونجرس، ولكن فقط قرار اتخذ بالفعل فى البيت الابيض وتحرك على اساسه الحلف، ذلك بالاضافة طبعا لدعم الحليف التركى والسماح له بنقل معدات امريكية متقدمة الى ليبيا لرفع قدراته القتالية وخاصة فى مجال الحرب الجوية” على حد قوله.

وتابع “بويصير”: “ماقام به الروس هو خرق لاتفاق مالطا بين بوش الاب وجورباتشوف فى ديسمبر 1989 بعد سقوط جدار برلين بأسابيع وتم فيه التأكيد على اسس الامن الاوروبى والذى من ضمنه منطقة شمال افريقيا المؤثرة على ذلك والذى سبق ان اتفق عليه فى مالطا فى فبراير 1945” وفق تعبيره.

وواصل “بويصير”: “الازمة الليبية دخلت الى الافق الدولى بجدارة و ذلك بسبب تهور جنرال مستعد ان يحرق البلاد من الحدود الى الحدود كى يستولى على السلطة، وسيدفع ثمن ذلك ذلا وسجنا بلا شك” على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • قصدك دعم الميليشيات وعصابات التهريب والاتجار بالبشر وأنصار الشريعة وداعش والمرتزقة السوريين

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  • واضح انك متخلف عقليا ولا تعرف ابسط مبادئ حلف الناتو حيث يلزم موافقة جميع اعضاء الحلف على اى قرار ياحمار وبما ان قبرص واليونان لا تعترفان اصلا بالسراج وتعترفان بالخكومة المؤقتة وفرنسا ترفض السراج وبالتالى حلف الناتو فى موت سريرى لهذا راينا حلف عسكرى جديد من دول الاتحاد الاوربى فى عملية ايرينى ضد تركيا اصلا اما الامريكان الذى يتباهى بهم هذا الحمار فنرى ايران تلعب بهم وتتحداهم وارسلت ناقلات نفط لفنزويلا وراينا طالبان فى افغانستان تفرض شروطها على الامريكان وتجبرهم على الانسحاب فامريكا حاليا تحتضر لصالح قوى عظمى جديدة فى المنطقة روسيا والصين وراينا مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع امريكية وراينا امريكا نمر من ورق امام جائحة الكورونا فمن كان يصدق ان يرى مقابر جماعية فى نيويورك بامريكا وغدا سنرى حرب اهلية بين الولايات الامريكية المختلفة نتيجة صراغ حزبى قادم !!!

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  • واضح ان ابو صراصير هذا يفكر بنفس عقلية كلبته التى يعاشرها واصبح مثلها كلب مسعور ينبح على الفاضى هو هو طز فيك وفى امريكا التى انهار اقتصادها امام فيروس صغير من اصغر خلق الله اثبت انها تافهة جدا وتعيش على البلطجة

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  • حتى إنت بديت تلخبط معذور يادكتور “الفلوس تعمي النفوس” معقولة بوتن حليف اردوغان في حرب سوريا وصديقه الحميم وهو من زوده بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة يبعة قواة لتحارب الأتراك ومقاتليهم الأجانب في ليبيا؟ لما لم نسمع اردوغان يحتج أو يهدد الروس أو يسحب سفير بلاده من موسكوا بينتما قواته هي التي ستكون مستهدفة في ليبيا؟ لعلمك أن ليبيا تساوي صفر مقابل مصالح ترامب مع بوتن حتى يتدخل لدعم السراج ضد روسيا إحلم!

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