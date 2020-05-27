«بويصير»: أتوقع أن يتدخل «حلف الناتو» لدعم «السراج» عسكرياً ضد «الوجود الروسي»

تساءل محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة و«حكومة الوفاق»، عمن سماه “ترجمة الانزعاج الأمريكي من الوجود الروسي في ليبيا”، وقال: “هل تستخدم الولايات المتحدة قوتها العسكرية فى البحر الابيض المتمثلة اساسا فى الاسطول السادس الذى يضم فى الوقت الحالى 175 طائرة قتال وحاملتي طائرات بمرافقتها من طرادات ومدمرات ومجموعات من المارينز المزود بالهليكوبتر وسفن الانزال يزيد عن 9000 عنصر، هذا ليس وارد حاليا بالتأكيد” على حد قوله.

أضاف “بويصير” على حسابه بـ”فيسبوك”: “الاقرب، هو تنفيذ تعهد أمين عام الناتو بدعم حكومة الوفاق عسكريا وهذا يعنى امورا كثيرة ومؤثرة خاصة فى مجال التسليح، الامر الذى لا يحتاج لموافقات الكونجرس، ولكن فقط قرار اتخذ بالفعل فى البيت الابيض وتحرك على اساسه الحلف، ذلك بالاضافة طبعا لدعم الحليف التركى والسماح له بنقل معدات امريكية متقدمة الى ليبيا لرفع قدراته القتالية وخاصة فى مجال الحرب الجوية” على حد قوله.

وتابع “بويصير”: “ماقام به الروس هو خرق لاتفاق مالطا بين بوش الاب وجورباتشوف فى ديسمبر 1989 بعد سقوط جدار برلين بأسابيع وتم فيه التأكيد على اسس الامن الاوروبى والذى من ضمنه منطقة شمال افريقيا المؤثرة على ذلك والذى سبق ان اتفق عليه فى مالطا فى فبراير 1945” وفق تعبيره.

وواصل “بويصير”: “الازمة الليبية دخلت الى الافق الدولى بجدارة و ذلك بسبب تهور جنرال مستعد ان يحرق البلاد من الحدود الى الحدود كى يستولى على السلطة، وسيدفع ثمن ذلك ذلا وسجنا بلا شك” على حد زعمه.