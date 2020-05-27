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الزوي: أطماع أردوغان سوف تتحطم على أسوار طرابلس ولن تتمدد

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا السنوسي الزوي، إن أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان سوف تتحطم على أسوار طرابلس ولن تتمدد حسب قوله.

وأضاف الزوي في مقابلة تليفزيونية، إن الحرب الحالية هي خسارة لتركيا وأطماعها، مؤكدا أن المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا سيكون مصيرهم الموت أو الأسر لدى الجيش.

وأشار الزوي إلى أن مشكلة القبائل ليست في أبناء البلد الواحد، بل في المرتزقة الذين جلبهم أردوغان لاحتلال ليبيا ونهب خيراتها، مردفا أن المرتزقة إن سلموا أنفسهم وألقوا السلاح سوف تضمن لهم القبائل في ليبيا رجوعهم إلى أرضهم سالمين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليق

  • الحمد لله كل من دعمهم اردوغان من الخوان فى خبر كان فى مصر والسودان رغم ان مصر عاش فيها الاتراك ولهم هناك اثار مثل مسجد محمد على وغيره ومع ذلك لايجرؤ اردوغان ان يقول ان مصر ارث عثمانى لان مصر قوية وفى مواجه تركيا بحريا وقادرة ان تبتلع تركيا فهى الاكبر من حيث عدد السكان اما ليبيا عدد سكانها قليل ويطمع فى ثروتها

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