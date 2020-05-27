وزير الدفاع التونسي لنظيرته الفرنسية: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي عماد حزقي لنظيرته الفرنسية فلورنس بارلي على التمسّك بالشرعية الدولية، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي ليبي للصراع الدائر حاليا.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن محادثة هاتفية جرت بين الحزقي وبارلي، تمحورت حول سبل تدعيم التعاون العسكري التونسي الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتصلة بتكوين الضباط وتبادل الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الإقليمي الرّاهن، حيث أكّد وزير الدفاع الوطني في هذا السياق على ثوابت السياسة التونسة القائمة على التمسّك بالشرعية الدولية، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي-ليبي للصراع يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي ومصالحه، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف البيان أن وزيرة الجيوش الفرنسية ثمّنت خلال هذه المحادثة مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مؤكدة العمل على مزيد تطويرها في إطار وثيقة مرجعية يتم إعدادها بصفة مشتركة وتمتد على عدة سنوات.

ووجهت وزيرة الجيوش الفرنسية بالمناسبة دعوة إلى وزير الدفاع الوطني لترؤس الجانب التونسي في أشغال الدورة 28 لأشغال اللجنة المشتركة العسكرية التونسية الفرنسية المزمع عقدها في شهر سبتمبر القادم بباريس.