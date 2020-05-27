المجلس الأعلى للقبائل الليبية يرحب بإستعداد الجزائر إحتضان لقاء الفرقاء الليبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي (خاص) |

27 May, 2020

رحب المجلس الأعلى للقبائل الليبية ومجالس المصالحة بموقف القيادة الجزائرية حول استعداد الجزائر لإحتضان لقاء بين الفرقاء الليبيين, وفق ما أفاد به القائم بأعمال المجلس بالنيابة أيوب الشرع ل” بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء 27 ماي 2020.

وقال الشرع إن هذا الموقف الرسمي يندرج هذا في إطار تحركات ممثلي المجلس الأعلى للقبائل الليبية ومجالس المصالحة ولقاءاته المتواصلة والمستمرة مع ممثلي الرئاسة الجزائرية لتسوية الأزمة وحقن دماء الليبيين.

وأوضح الشرع أنه كان من المفترض أن ينعقد خلال شهر مارس المنقضي لقاء ليبي ليبي بالجزائر العاصمة, إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 حالت دون ذلك.

وأكد أنه سيتم قريبا عقد لقاء بين الفرقاء الليبيين في الجزائر.