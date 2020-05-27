اخبار ليبيا الان

خطة الرئاسي للإعادة من الخارج دون حجر في الداخل تجني أول ثمارها بـ 22 مصاب دفعة واحدة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – لأول مرة في ليبيا ومنذ ظهور فيروس كورونا سجلت الدولة 22 إصابة جديدة ووفاة واحدة في أعلى حصيلة يومية على الأطلاق أثارت قلق المواطنين وأكدت على فشل خطة عودة الليبيين في الخارج بشكلها الحالي  .

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إستثنائي مساء اليوم الاربعاء تسجيل وفاة و 20 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بعد فحص عينات من طرابلس و سبها تضاف لحالتين سجلتا صباحًا ليبلغ إجمالي حالات اليوم 22 إصابة غالبيتهم لعائدين من تركيا ومخالطيهم .

وفي سياق متصل أعلن عميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام يعلن حالة الحجر الصحي العام والتطبيق الفوري لأجراءات الأغلاق التام بالمدينة بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لعائدين من الخارج ومخالطيهم يقدر عددهم بـ 10 تقريبًا في ظل تكتم المركز الوطني عن تسجيل مكان كل إصابة على حذى .

وكان منحنى الاصابات في ليبيا قد إتخذ شكل تنازلي مُبشر طيلة الفترة الماضية حيث لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس طيلة 15 يوم إلا بعد عودة دفعات العالقين في الخارج وفق خطة فاشلة لحكومة السراج تنص على حجر وفحص المسافر إجباريا بالخارج وعدم حجره إجبارياً بالداخل وذلك بعكس خطة لجنة الحكومة المؤقتة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري التي تم وفقًا لها تطبيق الحجر الاجباري في الداخل لكل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا .

ويرى خبراء أن خطة حكومة السراج تحتوي على ثغرات تجعلها هي والعدم سواء حيث ” يتم حجر المسافر مثلاً في فندق بإسطنبول لمدة 14 يوم ، وعند انتهاء هذه المدة في اليوم 14 يتم نقله إلى مركز الفحص التركي وإذا كانت نتيجته سالبة يعود للفندق في إنتظار الرحلة نحو ليبيا والتي قد تكون في اليوم التالي او بعده بيومين وهي فترة كافية جدًا لكي يلتقط فيها الفيروس نتيجة الإختلاط بالفندق إضافة لاحتمال حصول عدوى في مركز الفحص نفسه او في مطار المغادرة ” أو حتى حدوث خطأ في جهاز الفحص خاصة مع الفشل المتكرر لأجهزة الإختبارات التركية في عدة دول استوردتها منها ،  وبذلك فأن لا فائدة من هذه الخطة سوى هدر الأموال الطائلة على فنادق الحجر التركية بالدرجة الأولى نظرًا لضخامة عدد الليبيين هناك تليها بعض الفنادق التونسية والأوروبية والآسيوية بأعداد أقل.

ويضاف لكل ذلك أيضًا طبيعة الفيروس وفترة حضانته وعدم ظهوره مخبريًا أو ظاهريًا أحياناً في الشخص المصاب حتى خلال فترة الحضانة وهو ما أكده وزير الصحة الأردني د.سعد جابر الذي قال أن فترة الحضانة قد تمتد إلى 27 يوم  .

ومن ذلك على سبيل المثال أن ” شخص خضع للحجر في إسطنبول 14 يوم وفي اليوم 10 من الحجر إلتقط عدوى من شخص ما في الفندق دون علمه ودون أي أعراض وفي اليوم 14 – أي بعد 4 أيام من الحضانة – توجه للفحص فكانت النتيجة سالبة تمامًا وعاد بعدها بيوم إلى ليبيا وكانت النتيجة أيضًا سالبة مما أعطاه شعورًا بالراحة والإختلاط ليتفاجئ بعد 10 أيام من دخوله ليبيا بأنه مصاب وأن أعراضًا بدأت تظهر عليه نظرًا لانتهاء فترة الحضانة ” .

ومع عدم وضع هذا العائد في الحجر الاجباري بالداخل لفترة 14 يوم فإن كل هذه الخطة ستكون هي والعدم سواء وفرصة نجاحها في كبح تسلل العدوى للداخل متواضعة جدًا ولا فائدة منها سوى هدر الأموال على العالقين في الفنادق الاجنبية بل أن نتيجتها ستكون عكسية كما حدث اليوم ، بينما الأجدى هو فحصهم قبل السفر بساعات وإخضاعهم للحجر الإجباري في الداخل كما فعلت لجنة الحكومة المؤقتة والقيادة العامة حيث حجرت المئات في فنادق الجبل الأخضر بعد دخولهم برًا وجوًا إلى المنطقة الشرقية بدل الإعتماد فقط على الحجر في الخارج دون حسيب أو رقيب مع عدم مراعاة الطبيعية الخبيثة للفيروس في العدوى .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هادي اخرتها ي افروخ الحرام اتدخلونا الوباء بالقوة ي فروخ الحرام اتضحو ب سبعه مليون علي خاطر شان يرجعو مية الف امكسدين ف تركيا ي كلاب ايهونو عليكم الاطفال والولايا ف بلاد متفترشه ومزال تبو تفتحو مدارس تبو ايضيعو باقي الاطفال ي كلاب والله ماكنت مقتنع بمصطلح اننا نتعرض لابادة ممنهجه وعلي بالي انقول هادا فكر اورثناه م القدافي والوعي السياسي وكلام زايد مع اني مع القدافي لكن مش مقتنع بفكر الكره لماوراء البحر لكن والله سامحني سيدي القائد والله احني راهو جهله وقلتلنا لكن مصدقناش وصدقنا توه لكن امهاش ينفع الندم هل يعقل دولة اتصدر وباء بالقصد وليس عفوي ل دولة اخري متهالكة صحيا وامنيا واقتصاديا لا ل شي الا لان واحد فاسد كلب ميحبش خير لبلاده واحتمال ايكون مصاب والله ياخوفي ايولي وسواس اللي يصابو بيه حاملين الايدز يصابو بيه حاملي الكورونا ابحاول ينشره ف اكبر عدد ممكن معقوله اتركبوهم من تركيا تطلقوهم اهني لاحجر لا ابلك خيركم كنتو عسل والحمدلله الوضع الوبائي مطئن خليتوهم ف تركيا وجبتولهم حاويتين بيره وحاويه ويسكي وكان يبو دلع جبتولهم وقعدو غادي واصرفتو عليهم نين عدت هالازمه ضروري اتفترشوهم اهني وعليه ديني حتي كمامات ايسدو ماعندنا انصكرو اخشومنا ب فرعتك ياسراج انت ولا ياشريف شنو الحل هي حفتر صفته ونعته ماشي لكن والله اطلع وطني خير منكم شن بتقولو عليه باش بترقعوها حشمتو بينا الله لا يستركم يامازقري انت واياه فضيحه جيبو سلاح ماشي لكن مرض هلبه الزح معقوله تستهترو بارواح اولادكم وبناتكم ونسوانكم بدافع شنو ي همج باي دافع ي .. واحد ماهناش علي … بيهني ع بلاد هلبه عليكم ليبيا والله هلبه بكل هلبه قداش بتفحجو القدافي هوه وعباته وبلدت منه يابال واحد دجاكته مش امغطيه نص امخاريقه بيهني ع بلاد ميصيرش منه كلام بعيد هلبه عن بعضه

    رد