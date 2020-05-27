برلمانات 6 دول أفريقية: نناشد الليبيين بالوقوف صف واحدا لمواجهة الإرهاب والمليشيات والمرتزقة

طالب التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقى، المجتمع الدولى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بتحمل مسؤلياتهم تجاه ليبيا والشعب الليبى والعمل على إيقاف الحرب، والبدء بشكل عاجل فى المسار السياسى والحل السلمى تحت رعاية الأمم المتحدة، والنظر باهتمام إلى مبادرة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وقال التجمع الذي يضم مصر وليبيا وتونس والحزائر والمغرب وموريتانيا، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس النواب، إن رؤية عقيل صالح طالما اتفق عليها نواب البرلمان الليبيى باعتبارهم يمثلون الشعب الليبيى، خاصة في الظروف التي تمر بها ليبيا من عدم استقرار وصعوبات واقتتال وتدخلات أجنبية، لا سيما ما تقوم به دول تركيا من نقل للمقاتلين المرتزقة من سوريا وإمدادهم بالأسلحة مما يجهض الجهود الدولي للحل السياسي والتى يعانى فيها العالم من جائحة كورونا، إضافة إلى خطورة نقل الإرهابيين إلى الدول الأفريقية مما يعمل على نشر الارهاب داخل أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن رؤية عقيلة صالح أكدت على ضرورة تعديل الاعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن ‎90 يوما من بدء عملها مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وناشد البيان الشعب الليبيى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صف واحدآ خلف “الجيش” الوطن لمساندته ودعمه فى مواجهة الإرهاب والمليشيات والمرتزقة والجماعات الارهابية والتكفيريين فى جميع أنحاء ليبيا.