صحيفة روسية: تركيا مدت الوفاق بجسر جوي من المعدات والمرتزقة خلال الأيام الماضية

نشرت صحيفة “أوراسيا

ديلى” الروسية تقريرًا، اليوم الأربعاء، بعنوان “تركيا مدت جسرا.. شاحنات مجنحة أوصلت

شحنات سرية إلى ليبيا”، متوقعة بارتفاع حدة المعارك في البلاد بعد انتهاء عطلة

عيد الفطر المبارك.

وقال التقرير

إن تركيا مدت جسرا جويا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة، بشكل منتظم من طائرات النقل العسكرية

التركية C-130 (هرقل)،

مبيناً أن هذه الطائرات تنقل مرتزقة من الفصائل السورية المسلحة والمعدات العسكرية

إلى ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح التقرير

أن مدينة مصراته أصبحت نقطة الاستقبال الرئيسية لشحنات الأسلحة من تركيا، طائرة نقل

من طراز Q-17 Globemaster III تابعة لقطر.

