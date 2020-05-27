مطار معيتيقة الدولي يعلن تجهيز رحلة عودة المواطنين من أوكرانيا

أعلن مطار معيتيقة الدولي، عن تجهيز رحلة عودة المواطنين الليبيين من مطار بوريسبيل بكييف، ضمن الإجراءات الحكومية لإعادة الليبيين العالقين في الخارج.

وفي وقت سابق، نشرت إدارة المطار جدول مواعيد من والى مطار مصراتة الدولي لليوم الخميس، وجاء فيه رحلة الخطوط الأفريقية من مطار مصرانة- إسطنبول، وإسطنبول- مصراتة.

وأشارت إدارة المطار، بأنها ستبلغ المواطنين بأي تغيير أو تعديل في موعد الرحلات، مضيفة عبر الصفحة الرسمية لها، أن يوم الغد الجمعة، لا توجد أي رحلات عبر المطار.

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