الوطنية للنفط تحذّر من تواصل إقفال الحقول و الموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،الأربعاء ،أن الخسائر التراكمية نتيجة الاقفالات الحالية للموانئ النفطية ،بلغت 4,943,976,768 دولار امريكي، و الذي يستحيل تعويضه من الإحتياطي الامر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي لليبيا.

و أكدت المؤسسة في بيان لها ،أنه كان بالامكان أن يغطي هذا المبلغ جزء من مصروفات الدولة كالمرتبات او دعم الوقود او مجابهة ازمة جائحة كورونا او غيرها علما بأن هذه الجائحة قد انهكت دول نفطية كبيرة وذات اقتصاد قوي.

و ناشدت المؤسسة كل الخيرين من أبناء الوطن، أن يحكموا لغة العقل، وأن يغلبوا المصلحة العليا للوطن، وأن يرفعوا أيديهم على المواني والخطوط النفطية ويسمحوا للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الافلاس والارتهان للبنوك الخارجية.

و أشارت المؤسسة أنه و بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من اقفال الحقول والمواني النفطية”يوليو 2016 الى سبتمبر 2019 “من قبل المدعو “إبراهيم جضران”، الذي ضيع على ليبيا فرص بيعية كبيرة وكبد الاقتصاد الليبي خسائر جسيمة فاقت ال 100 مليار دولار، وتسبب بضررٍ بليغ لسمعة النفط الليبي، أضطرت البلاد خلالها لاستخدام الاحتياطي العام لتغطية مصروفات الدولة من مرتبات ووقود وغذاء ودواء وتعليم وغيره ، وصل خلالها الاحتياطي لمستويات متدنية وغير مسبوقة في تاريخ ليبيا الحديث.

هذا بالاضافة الى الاضرار الفنية الكبيرة التي تبعت هذا الاقفال فعلى سبيل المثال لا الحصر، أدى الاقفال الى ضرر بالغ بالمعدات السطحية و هجرة النفط من بعض المكامن و تآكل خطوط نقل الخام، وتم رصد أكثر من 800 حالة تسرب كلف إصلاحها جهدا ومالا و لازال قطاع النفط يعاني من اثارها يوميا، وإستغراق المؤسسة الوطنية للنفط لوقتا طويلا حتى تتمكن من رفع الانتاج لمستويات مرضية.

ناهيك عن الضرر الاجتماعي الكبير الذي الحقه الاقفال بالمجتمعات الليبية حيث اصبحت الدولة الليبية غير قادرة على الايفاء التام بواجباتها نحو مواطنيها، نتيجة لتذبذب الايرادات، ونمو معدلات التضخم و انهيار الدينار الليبي وزيادة الدين العام الامر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن الليبي البسيط.

وبعد هذه التجربة المريرة التي عاصرها الجميع وشهد على أثارها القاصي والداني ” ها نحن اليوم نسير في نفس الطريق الذي أتفقنا على ضرره بالامس، ونعاود تجربة قد تكون هي القاسمة لظهر بلدنا الحبيب ، حيث تم في 19 يناير الماضي أقفال المواني النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها و اجبرنا على اعلان حالة القوة القاهرة ، وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الايرادات السيادية للبلد مبلغ لايكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة”.