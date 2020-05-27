اللجنة العليا لمكافحة كورونا بمصراتة: الوضع حرِج وندعو الجميع الإلتزام بحظر التجول

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل حالة جديدة قادمة من خارج المدينة.

وأوضحت اللجنة، إن مركز الإيواء والعزل بمدينة مصراتة سجّل دخول حالة كورونا جديدة بالمركز، قادمة من خارج المدينة، مضيفة أنّ هذه الحالة كانت بمستشفى الحضراء بطرابلس، وقد غادرت المشفى قبل ظهور نتيجة التحليل متوجهة لمدينة مصراتة، وفور تبليغها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بنتيجة التحليل الموجبة قامت بالتعميم على جميع المستشفيات والمصحات ومراكز الكشف و الفرق المتخصصة من اللجنة للتعامل مع الحالة.

وأكدت اللجنة العليا، أن الوضع حرج جداً بعد تأكيد إصابة 20 حالة جديدة، وأن على جميع الحالات المشتبه بها الإلتزام بأمكان تواجدها، وعدم مغادرة الحدود الإدارية للمدينة قبل ظهور نتيجة التحليل، وأنّ هذه السلوكيات غير صحيحة وتؤدي إلى نشر الفيروس بسرعة أكبر وتهدد حياة الكثير من المواطنين.

وذكّرت اللجنة، بأنّ الإلتزام بتطبيق حظر التجول والإجراءات الإحترازية هي السبيل الأمثل لتخطي هذه المرحلة الحرجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية