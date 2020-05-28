المادة 305.. كل من سبب وقوع وباء ونتج عنه موت أكثر من شخص فعقوبته الإعدام

سجلت ليبيا اليوم أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره على أراضيها، ما أثار قلق الليبيين لا سيما أن الحالات الجديدة أغلبها كانت مخالطة لمواطنين عائدين من تركيا.

ظهور الحالات الجديدة بسبب مواطنين عالقين عائدين من تركيا أعاد للأذهان الواقعة التي حدثت في بداية الشهر الجاري عندما عاد 9 مواطنين من تركيا لم يخضعوا للإجراءات الخاصة بـ”كورونا” بسبب توسط رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، بالمخالفة لحضور جنازة ابنهم “فراس السلوقي” الذي كان يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق وقتل في مواجهات مع الجيش الليبي.

الحالات التي تم رصدها اليوم كشفت عن هشاشة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الوفاق مع المواطنين العالقين في الخارج عند عودتهم إلي ليبيا والتي تعتمد على قيام الدول التي يأتي المواطن بالقيام بالفحوصات الخاصة بـ”كورونا” والحجر الصحي، دون مراقبة منها لتلك الاجراءات وعدم حجره إجبارياً بالداخل وذلك بعكس خطة لجنة الحكومة الليبية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، التي تتم وفقًاً لها تطبيق الحجر الاجباري في الداخل لكل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا.

واقعة أخرى تدل على فساد وإهمال حكومة، كان بطلها وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى الصيد، بعد أن قام بتعيين شقيقه ملحقاً في صربيا ووالده سفيراً في أذربيجان وبعد ان جدد لنفسه قرار ايفاد دراسة وهمي في المانيا رغم انه وكيل وزارة وليس طالب ونقل اسرته الى برلين.

وبعد تفشي كورونا في ألمانيا وخوفًا على عائلته من الاصابة، قام باستغلال نفوذه وإرسال طائرة الاسعاف الطائر المملوكة للدولة الليبية في رحلة تصل تكاليفها الى 40 الف يورو لكي يعيد بها عائلته من المانيا الى طرابلس وقد حطت الطائرة في مطار معيتيقة مباشرة يوم أمس وعلى متنها افراد الاسرة الكريمة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل حالتي إصابة بمدينة سبها أمس الثلاثاء، لمواطنين عائدين من الخارج، لكنه سرعان ما أصدر بيان استثنائي أعلن فيه عن ظهور 17 حالة جديدة مخالطة للحالتين.

وفي محاولة لاحتواء تفشي الفيروس أعلن عميد المجلس البلدي سبها الشاوش عبدالسلام، عن بدء تطبيق حالة الحجر الصحي العام في المدينة، لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد وقال بيان له اليوم الأربعاء أن هذا الإجراء جاء بناءً على توصيات مدير المركز الوطني للأمراض المنطقة الجنوبية.

يذكر أن المادة (305) من قانون العقوبات في ليبيا تنص على “كل من يسبب وقوع وباء يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات” و “اذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام”.