اخبار ليبيا الان

المادة 305.. كل من سبب وقوع وباء ونتج عنه موت أكثر من شخص فعقوبته الإعدام

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سجلت ليبيا اليوم أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره على أراضيها، ما أثار قلق الليبيين لا سيما أن الحالات الجديدة أغلبها كانت مخالطة لمواطنين عائدين من تركيا.

ظهور الحالات الجديدة بسبب مواطنين عالقين عائدين من تركيا أعاد للأذهان الواقعة التي حدثت في بداية الشهر الجاري عندما عاد 9 مواطنين من تركيا لم يخضعوا للإجراءات الخاصة بـ”كورونا” بسبب توسط رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، بالمخالفة لحضور جنازة ابنهم “فراس السلوقي” الذي كان يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق وقتل في مواجهات مع الجيش الليبي.

الحالات التي تم رصدها اليوم كشفت عن هشاشة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الوفاق مع المواطنين العالقين في الخارج عند عودتهم إلي ليبيا والتي تعتمد على قيام الدول التي يأتي المواطن بالقيام بالفحوصات الخاصة بـ”كورونا” والحجر الصحي، دون مراقبة منها لتلك الاجراءات وعدم حجره إجبارياً بالداخل وذلك بعكس خطة لجنة الحكومة الليبية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، التي تتم وفقًاً لها تطبيق الحجر الاجباري في الداخل لكل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا.

واقعة أخرى تدل على فساد وإهمال حكومة، كان بطلها وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى الصيد، بعد أن قام بتعيين شقيقه ملحقاً في صربيا ووالده سفيراً في أذربيجان وبعد ان جدد لنفسه قرار ايفاد دراسة وهمي في المانيا رغم انه وكيل وزارة وليس طالب ونقل اسرته الى برلين.

وبعد تفشي كورونا في ألمانيا وخوفًا على عائلته من الاصابة، قام باستغلال نفوذه وإرسال طائرة الاسعاف الطائر المملوكة للدولة الليبية في رحلة تصل تكاليفها الى 40 الف يورو لكي يعيد بها عائلته من المانيا الى طرابلس وقد حطت الطائرة في مطار معيتيقة مباشرة يوم أمس وعلى متنها افراد الاسرة الكريمة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل حالتي إصابة بمدينة سبها أمس الثلاثاء، لمواطنين عائدين من الخارج، لكنه سرعان ما أصدر بيان استثنائي أعلن فيه عن ظهور 17 حالة جديدة مخالطة للحالتين.

وفي محاولة لاحتواء تفشي الفيروس أعلن عميد المجلس البلدي سبها الشاوش عبدالسلام، عن بدء تطبيق حالة الحجر الصحي العام في المدينة، لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد وقال بيان له اليوم الأربعاء أن هذا الإجراء جاء بناءً على توصيات مدير المركز الوطني للأمراض المنطقة الجنوبية.

يذكر أن المادة (305) من قانون العقوبات في ليبيا تنص على “كل من يسبب وقوع وباء يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات” و “اذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • البلاد خاشة بعضها ( اختلط فيها الحابل بالنابل ) فلا المادة ٣٠٥ عقوبات تعمل ولا قضاء له قيمة فى ليبيا وينفذ فى حق المتنفذين وما أكثر جرائمهم فربنا يحمى الغلابة وخلاص .

    رد

  • الخوانجية والمزاريط اليهود والمليشيات والأتراك والفاسدين وفروخ الحرام وأولاد الكلب سبب البلي والهم والغم والمشاكل والجرايم في البلاد… جابولنا المرتزقة والخوارج والتكفيريين ونشروا الدمار والخراب والقتل… وماسدهمش اللي داروه… زادوا جابولنا المرض… الله لا يربحكم دنيا وآخرة ولا يرحمكم ولا يرفعلكم راية ولا يحققلكم غاية… وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    رد

  • نِعمَ المولّى ونِعمَ النصيرْ …
    ياإخوتى المخطط الذى يحاكْ لبلادنا ليبيا ، هوَ أكبرْ مِماَ يتصوَرهُ العقل ، فالمؤامرة كبيرة وكبيرة جداَ ، فالعصابات التى تتصدر المشهد السياسى ، أو الأمنى ، أو الصحى هذه الأيام ، سوى فى غرب البلاد أو شرقهاَ ، هم جميعم ، يعملونَ لأجل مصالحهم وأجنذاتهم ، سوى منهاَ الفكرية أو الجهوية أو حتى لأجنذات دول وإستخبارات بعينهاَ ، فهم جميعهم مكلفونَ بدور عملى لتدمير ليبيا من جميع النواحى ، إبتداءً مِنَ الأخلاق والواعز الدينى والواعز الوطنى ، وتمزيق النسيج الإجتماعى، وبث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد ، سبَبُه راجعْ لغياب العنصر الوطنى عن الساحة وترك عصابات الكونترة فى الشرق والغرب تلعب بليبيا المنكوبة كماَ يحلوا لهم … أما بخصوص لأول مرة في ليبيا ومنذ ظهور فيروس كورونا سجلت الدولة 22 إصابة جديدة ووفاة واحدة ، وأن إصابات كورونا في ليبيا تلامس الـ100 إصابة بعد تسجيل 20 إصابة جديدة في يوم واحد فهذا كلام عارئ عن الصحة ، دونما إعطاء آى تويضحاتْ بكل مصداقية وبكل شفافية والإستمرار فى التعتيم من قبل ما يسمى بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض ، الآمر الذى يوحى بأن الإصابات بكورونا فيروس فى ليبيا ، ربما يتجاوز المئات أو حتى بالألاف فى جميع أنحاء ليبيا ، حيت أن عدم اللامبالاة ، واستغلال العديد من المسؤولين لمناصبهم ، بإرجاع ممن خارج البلاد دونما الخضوض للحجر الصحى ، وبظهور الحالات الجديدة بسبب مواطنين عالقين عائدين من تركيا يعيد للأذهان الواقعة التي حدثت في بداية الشهر الجاري عندما عاد 9 مواطنين من تركيا لم يخضعوا للإجراءات الخاصة بـ”كورونا” بسبب توسط رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، بالمخالفة لحضور جنازة ابنهم “فراس السلوقي”… وعينة آخرى من استغلال الوظيفة ما قام بهَ المدعوا وكيل وزارة الصحة فى حكومة الوفاق محمد هيثم عيسى الصيد ، باستغلال نفوذه وإرسال طائرة الاسعاف الطائر المملوكة للدولة الليبية في رحلة تصل تكاليفها الى 40 الف يورو لكي يعيد بها عائلته من المانيا الى طرابلس وقد حطت الطائرة في مطار معيتيقة مباشرة يوم أمس وعلى متنها افراد أسرتهِ دونما إخضاعهم للحجر الصحى ، هذا ما هو واضح للأعيان وما خفى كان أعظم ، وربماَ حتى المترتزقة السوريون القادمون عبر تركيا يحملون هذا الفيروس ، كنوع من الحرب البيولوجية وحرب الإبادة للشعب الليبى من قبل العديد من الدول بما فيها تركيا… ولكن بكلّ آسف لا نائب عام ولا محام عام ولانيابة عامة ( فالجميع أخطى راسى وقص) ياسادة يا كرام فهذه ليبيا وهذا حالها للأسف الشديد.

    رد