فرض حظر تجول في بنغازي لمدة 12 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس

أصدر مدير أمن بنغازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، العميد عادل عبدالعزيز، تعليمات بإغلاق جميع المحال التجارية على مدار ساعات اليوم باستثناء المحال المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمجابهة «كورونا»، والتشديد على التقيد التام بحظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من، اليوم الخميس.
وحسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك» تشمل المحال المستثناه من قرار الإغلاق «محلات بيع المواد الغذائية، والبقالة العامة، والمطاحن، ومحلات بيع الخُضار واللحوم»، فيما يطبق الإغلاق الكامل على «كافة الأندية الرياضية، والأسواق الشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي».
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كما طالب مدير أمن بنغازي العائدين من تركيا إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز صحي بهدف إخضاعهم لمدة الحجر الصحي، وذلك في ضوء عدم «تقيدهم بالحجر الصحي وعدم مراعاتهم الإجراءات المتعبة»، حسب البيان، داعيًا المواطنين إلى تبليغ الأجهزة الأمنية حال خروج أي «شخص قادم من تركيا وعدم بقائه في الحجز الصحي» للمدة المقررة بأسبوعين.
وشدد على ضرورة توجيه هذه التعليمات لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
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