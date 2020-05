ارتفع مؤشر نيكي القياسي اليوم الخميس، 0.90 % مسجلا

21612.90 نقطة في مستهل التعاملات، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 % ليصل

إلى 1562.08 نقطة، وذلك في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

