عقيلة صالح يلتقى يلتقي قادة الجيش بمدينة القبة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة مساء يوم أمس، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء محمد السنوسي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي.

ويأتي هذا اللقاء، لتهنئة القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

واطلع صالح، خلال اللقاء، على مستجدات الأوضاع الميدانية واخر التطورات العسكرية في كافة أنحاء البلاد.

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