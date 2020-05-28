مستشفى الزاوية التعليمي يفتتح وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة

شهد مستشفى الزاوية التعليمي، افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة والذي يعد من الأجهزة المتطورة والمهمة لتحسين الخدمات الطبية المجانية بالمدينة.

وحضر مراسم الافتتاح، عميد بلــدية الزاوية ومدير عام مستشفى الزاوية التعليمي ومدير إدارة الخدمات الصحية بالزاوية ورئيس جهاز المباحث الجنائية بالزاوية وأمر نقطة الأمن بالمستشفى وعدد من إخصائي اللجنة العلمية بمستشفى الزاوية.

وأشارت بلدية الزاوية، أن جهاز الرنين المغناطيسي الجديد تم توريده بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم استلامه بالمستشفى يوم الخميس 13 فبراير الماضي، ليتم تجهيز الغرفة الخاصة به وتركيبه من قِبل مهندسي التقنية الطبية بديلا للجهاز القديم والمتوقف من العام 2017.

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