شركة سرت تطالب مستخدميها بالجنوب بعدم العودة للعمل بسبب كورونا

طالبت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم

الخميس، مستخدميها بالمنطقة الجنوبية بعدم العودة إلى العمل اعتبارا من أمس الأربعاء

الموافق 27 مايو الجاري وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، إن ذلك يأتي حرصًا من مجلس الإدارة على سلامة الجميع، والتزامًا

بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن الحد من تفشي فيروس “كورونا”،

مؤكدة التزامها بتدوين المستخدمين بتلك بالمناطق بالرمز «P» وذلك بما يكفل استمرار صرف مرتباتهم الأساسية.

وأكدت الشركة على استمرار التواصل مع مستخدميها من خلال صفحتها

الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى جانب حسابها على تطبيق “واتس آب” أو الاتصال المباشر كل

بإدارته التي يتبعها.

يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة سبها، أعلنت

عن وفاة إحدى الحالات المصابة بالفيروس يوم أمس، وذلك بمركز العزل الصحي بالمدينة.

