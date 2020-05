طالبت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم

الخميس، من جميع مستخدميها القاطنين بمدن ومناطق الجنوب، بعدم العودة والالتحاق بمواقع

العمل اعتبارًا من الأربعاء، الموافق 27 مايو 2020 إلى حين إشعار آخر.

وطالب الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، مستخدميها بالاتصال بالإدارات التابعين لها حال الاستفسار والاستيضاح، مشددة

على ضرورة التقيد بالإعلان للأهمية.

يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة سبها، أعلنت

عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين إلى جانب تسجيل حالة وفاة بمركز العزل

الصحي بالمدينة يوم أمس.

The post “رأس لانوف” تطالب مستخدميها بالجنوب بعدم العودة والالتحاق بالعمل بسبب كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24