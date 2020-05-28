الهمالي: أي إنسان تواصل مع الحالات المتوفية بسبب كورونا أصبح العزل واجب عليه

دعا الدكتور والكاتب الليبي سالم الهمالي، المواطنين الذي كان لهم أي تواصل من الحالات التي توفيت بسبب فيروس كورونا، أن يعزلوا أنفسهم وفق المدة المحددة وهي 14 يوما، لإنقاذ أنفسهم وغيرهم، من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور سالم الهمالي، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: “إذا خالطت اي انسان تواصل مع الحالة التي توفيت من الوباء اصبح العزل واجب عليك، فلا تتسبب في الضرر بعامة الناس، وكل من خالطتهم ينطبق عليهم إجراءات العزل ايضا، فمدة حضانة المرض (اسبوعان)، وذلك يعني انك قد تنقل المرض الى غيرك قبل ان تظهر عليك اعراض المرض.”

وأشار الدكتور الليبي: طبيب اطفال معروف تعامل مع حالة طفل، شُخص الطفل بعدها بالوباء، نقل العدوى الى اهل بيته وظهرت الاعراض على ابنه قبل ان تظهر عليه هو بأيام.

وفي وقت سابق، سجّلت ليبيا، أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 20 حالة في يوم واحد، ويليها أعلنت الغرفة المختصة بمكافحة الفيروس في مدينة مصراتة، تسجيل حالة جديدة.

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