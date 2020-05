مطار معيتيقة الدولي يعلن وصول رحلة العالقين من أوكرانيا

أعلن مطار معيتيقة الدولي، الخميس، وصول رحلة المواطنين الليبيين من مطار بوريسبيل بكييف، ضمن الإجراءات لإعادة العالقين في الخارج.

وأشارت إدارة المطار، في منشور لها بموقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، إلى أنها ستبلغ المواطنين بأي تغيير أو تعديل في موعد الرحلات، مضيفة

عبر الصفحة الرسمية لها، أن يوم الغد الجمعة، لا توجد أي رحلات عبر المطار.

وفي وقت سابق، نشرت إدارة المطار جدول مواعيد من والى مطار

مصراتة الدولي لليوم الخميس، وجاء فيه رحلة الخطوط الأفريقية من مطار مصرانة- إسطنبول،

وإسطنبول- مصراتة.

