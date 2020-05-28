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لودريان: "سورنة" النزاع في ليبيا يشكل خطرا على الأمن الأوروبي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عن أسفه لـ”سورنة” النزاع في ليبيا، وشدد  الأربعاء على أن صراعا من هذا النوع على بعد 200 كلم من السواحل الأوروبية يشكل خطرا على أمن أوروبا وكذلك أمن الجزائر وتونس. وطالب لودريان فريقي النزاع في سوريا بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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