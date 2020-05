غوتيريش يطالب المجتمع الدولى بفرض قيود على صادرات الأسلحة فى ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن مقتل 58 مدنيا وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل الماضي، وحتى 18 مايو الجاري.

و أوضح غوتيريش فى كلمة له بمجلس الأمن، أن هناك 4 محاور أساسية يتعين على المجتمع الدولي تنفيذها لحماية المدنيين في مناطق الصراع.

وأكد غوتيريش أن من بين هذه المحاور فرض قيود على صادرات الأسلحة، وإعادة تأكيد سلطة القانون الدولي على استخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك ليبيا واليمن.

وأشار غوتيريش إلى أن عام 2019 شهد مقتل أو جرح أكثر من 20 ألف مدني في 10 نزاعات فقط، هي أفغانستان وإفريقيا الوسطى والعراق وليبيا ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن، لافتا إلى أن هذا الرقم يشمل فقط الحوادث التي تحققت الأمم المتحدة منها.

