ميركل تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي

ليبيا – جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوتها لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل إلى تسوية.

ميركل وفي كلمة متعلقة بالسياسة الخارجية ألقتها بمؤسسة “كونراد أديناور” في العاصمة برلين وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”التركية أمس الأربعاء قالت إن الوضع في إفريقيا لاسيما التطورات في ليبيا ستظل قضايا هامة بالنسبة لحكومتها.

وأضافت:”التطورات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تظهر أن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد شرط التزام الأطراف بخطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

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