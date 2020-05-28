غوتيريش: استخدام الطائرات المسلحة بلا طيار في ليبيا أزداد في الهجمات بشكل ملحوظ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بهدف إنهاء الصراعات والتركيز على محاربة وباء كورونا المستجد.

غوتيريش اعتبر ، في كلمة امام مجلس الأمن الدولي، أن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق للحوار الذي سيوفر الظروف لمواجهة الوباء وتقديم المساعدات الإنسانية للضعفاء.

وأشار إلى أن النزاعات في ليبيا تسارعت رغم الوباء، كما أن استخدام الطائرات المسلحة بلا طيار أزداد في الهجمات بشكل ملحوظ.

وذكر أن الأمم المتحدة وثقت مقتل 58 مدنياً وإصابة 190 مدنياً في ليبيا في الفترة من أول الطير إلى الثامن عشر من مايو الجاري، مدينا عدم إحراز أي تقدم تقريباً نحو حماية المدنيين في مناطق الحرب.

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