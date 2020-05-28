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بوقادوم: إستمرار تدفق الأسلحة نحو ليبيا ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن الأجندات الإقليمية والدولية لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا في حالة الفوضى ومسرحًا للحروب، لافتًا إلى أن استمرار تدفق الأسلحة نحو ليبيا ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية.

بوقادوم وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية أمس الأربغاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” لا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن انشغالنا البالغ للتطورات الخطيرة التي تعرفها ليبيا في الأسابيع الأخيرة والتي للأسف تؤكد تضارب الأجندات الإقليمية والدولية التي يبدو أنها لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا على حالة الفوضى مسرحا للحروب بالوكالة وساحة لتصفية الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

وأضاف:” التدفق الكبير للسلاح نحو ليبيا في انتهاك صارخ للقرارات الدولية لم يؤجج سعير الحرب الأهلية فحسب بل ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تهدد أمن المنطقة وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة”.

وتابع:” أجدد من هذا المنبر استعداد الجزائر لاحتضان الحوار الليبي وتأكيدها على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار والاتحاد الإفريقي في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • :” أجدد من هذا المنبر استعداد الجزائر لاحتضان الحوار الليبي وتأكيدها على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار والاتحاد الإفريقي في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية”… هذا ما جاء على لسان وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم ، وأعرب “عن انشغالنا البالغ للتطورات الخطيرة التي تعرفها ليبيا في الأسابيع الأخيرة والتي للأسف تؤكد تضارب الأجندات الإقليمية والدولية التي يبدو أنها لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا على حالة الفوضى مسرحا للحروب بالوكالة وساحة لتصفية الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق”….
    وعلى الشرفاء والشريفات من أبناء ليبيا ، ومشائخ ليبيا ، عدم الإنجرار والإنحدار فى هذا المستنقع الجزائرى التونسى الأوردغانى ، خاصة منه الجزائرى ، الذى له وجهين ، وجه مع أردوغان ، والوجه التانى مع ليبيا والوجه الثالت يصب فى مصلحة أوردغان والحزب الإخوانى الإيرانى الماسونى الصهيونى العالمى ، فحذارى منهم جميعاً ، وإن كنتم ترغبون فى اللقاء مع بعضكمْ البعض ، فيكون ليبى ليبى وأرض ليبيا مساحتها شاسعة تسعكم لأى لقاء ، ودنما آى إقصاء لأحد من أبناء الوطن الواحد (ليبيا) وذليلى على بأن الجزائر ذو وجهين ، الزيارة التى قام بها أوردوغان قاتل الشعب الليبى للجزائر والإتفاق على التعاون الإستراتيجى فيما بينهما ، الذى يشمل كذلك بالمتاجرة بليبيا كما يصوغ له أوردغان الحزب وليس كما يفهم الدولة العثمانية.

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