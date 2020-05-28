وأكد في كلمة مباشرة أن إعادة تمركز قواته أوقعت خسائر كبيرة في صفوف مسلحي الوفاق، مشدداً على أن التدخل التركي أصبح أكبر وأصبح يمثل تصعيداً خطيراً،

وأوضح أنهم جاهزون للتصدي لهذا التدخل كما بين أن أسراباً من الطائرات التركية المسيرة تصل إلى مصراتة، لافتاً إلى أن مسلحي الوفاق يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.