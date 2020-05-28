ليبيا – نفى الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء، حصول الجيش على مقاتلات حديثة خلال الفترة الأخيرة.

المسماري قال وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إنه قد تم إصلاح طائرات قديمة من قبل المهندسين والفنيين بالقوات المسلحة وإعادتها للخدمة، مؤكداً أنها ستدخل المعارك قريبا بكامل قوتها النارية.

وأكد في كلمة مباشرة أن إعادة تمركز قواته أوقعت خسائر كبيرة في صفوف مسلحي الوفاق، مشدداً على أن التدخل التركي أصبح أكبر وأصبح يمثل تصعيداً خطيراً،

وأوضح أنهم جاهزون للتصدي لهذا التدخل كما بين أن أسراباً من الطائرات التركية المسيرة تصل إلى مصراتة، لافتاً إلى أن مسلحي الوفاق يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.