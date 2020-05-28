الاتحاد الأوروبي: «إيرينى» لن تستطيع وحدها حل الأزمة الليبية 

قال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن “عملية إيرينى البحرية الأوروبية وحدها لن تحل الأزمة الليبية، لكنها جزء أساسي من الحل وجزء من هذه الاستراتيجية الأوسع”.

وأكد ستانو في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، على أن “العملية تم إطلاقها بناء على قرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتساهم من خلال الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية في تقويض تدفق الأسلحة التي تسبب في استمرار الصراع بليبيا”.

وأشار «ستانو» إلى أن “المباحثات الدبلوماسية فى الأزمة الليبية تهدف إلى دفع طرفي الصراع فى ليبيا نحو هدنة فورية واستئناف المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي”.

وأوضح أن “مفوض السياسية الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، بحث الأوضاع فى ليبيا مع جميع الجهات الفاعلة بها للوصول إلى حل سياسي للصراع الليبي في إطار عملية برلين والجهود التي تقودها الأمم المتحدة”.