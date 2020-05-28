السفير الأمريكي يتصل برئيس بلدية «الزنتان» لمناقشة التطورات الجارية في ليبيا

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، التطورات الجارية في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أجرى السفير نورلاند يوم أمس محادثة مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني لمناقشة التطورات الجارية في ليبيا”.

ونقل بيان السفارة عن الباروني قوله: “إن الليبيين في المنطقة الغربية من البلاد يرغبون في رؤية نهاية لـ«الهجوم» على طرابلس”.

وأضاف البيان “نورلاند أكد للباروني أن أمريكا تشاركه نفس الهدف وتعتقد أنّ العملية السياسية الشاملة فقط هي التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وتابع “السفير أكد أيضا أنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استعداد للعمل مع رئيس البلدية لمعالجة التحديات التي تواجهها البلدية”.