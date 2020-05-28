تقرير: قيادات «العدالة والبناء» تلقت أموالا قطرية.. والدوحة تدعم مباشرة «الإخوان» في ليبيا

نشر موقع المعارضة القطرية «قطريليكس» تقريرًا أكد خلاله أن الجيش الوطني الليبي، يمتلك العديد من الوثائق التي تثبت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، حيث دعم قطر التنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي.

ذكر التقرير، أن وثائق مسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري، كشفت أن الدوحة تدعم بشكل مباشر تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، وأن تميم، قام بتحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية اقتطعها من أموال الشعب القطري.

وتابع؛ “حيث تلقى الأموال القطرية قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا”، كما طالب الموقع القطري “بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه نظام تميم، وسط تحذيرات دولية بضرورة تعرض قطر لضغوط دولية جادة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد صرح أن أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب بتمويل قطري، وأن قطر تقوم حاليًا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «أوراسيا ديلي» أن “تركيا نظمت جسرًا جويًا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة بالتعاون مع تميم بن حمد أمير وحاكم الدولة الخليجية الصغيرة قطر وبتمويل قطري، كما تم رصد رحلات جوية منتظمة لطائرات النقل العسكرية التركية (C-130 هرقل)”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه الطائرات تنقل معدات عسكرية ومقاتلين من المعارضة السورية إلى ليبيا، كما كشفت عن هبوط طائرة نقل من طراز (Q-17 Globemaster III ) تابعة لقطر في مطار مدينة مصراتة الليبية، التي أصبحت نقطة الاستقبال الرئيسية لشحنات الأسلحة القطرية”.

واستندت الصحيفة إلى تصريحات الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، بناءً على البيانات المنشورة، في بوابة «الأسلحة الروسية»، بأن هناك طائرات نقل حلقت في وضعية إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال، وتنكرت بهيئة رحلات جوية تابعة للقوات الجوية التركية، كما بات معروفا، أن تركيا نشرت في مدينة مصراتة، منظومات (MIM-23) هوك الصاروخية المضادة للطائرات.

وقال «ليامين»: “يعتقد بأن طائرتين صينيتين مسيّرتين من طراز ( Wing Loong II)، تابعتين للجيش الوطني الليبي، أسقطتا بمساعدة القوات التركية ودفاعاتها الجوية، في الأيام الأخيرة”، بالإضافة إلى ذلك، جرى تحت إشراف الخبراء الأتراك، في طرابلس، في منطقة مجاورة للمباني السكنية، بناء مدرج للطائرات التركية المسيرة (Bayraktar TB2).