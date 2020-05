إمعانا فى انتهاك السيادة الليبية والتدخل فى شأنها أكد السفير الأمريكى ريتشارد نورلاند لـ عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، فى اتصال هاتفي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مستعدة للعمل معه فى مواجهة التحديات التى تواجهها البلدية بحسب بيان للسفارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

و أوضح البيان أن الباروني أكد خلال الاتصال على رغبة الليبيين في المنطقة الغربية في أن يروا نهاية للهجوم على طرابلس، وأن الولايات المتحدة تشاركهم نفس الهدف، كما أنها تعتقد أنّ العملية السياسية الشاملة يجب أن تتحقق بالسلام والاستقرار فى ليبيا.

ويأتي هذا فى الوقت الذي تقوم فيه السفارات الغربية بما يعد كوصاية على البلديات، و تدخل صريح في الشأن المحلي الليبي واستباحة للسيادة الليبية في ظل نكبة فبراير.

The post إمعاناً في إنتهاك السيادة الليبية.. نورلاند يعد الباروني بدعم الزنتان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24