الغرياني محرضا ضد الجيش: ليست لدمائهم حرمة اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستهينوا بهم

حرض المفتي المعزول الصادق الغرياني، الخميس، قوات الوفاق المدعومة من تركيا، ومن يقاتل معها من المليشيات والمرتزقة، بملاحقة قوات الجيش وقتلهم أينما يجدوهم.

واستمرارا للفتاوي التحريضية التي يطلقها الغرياني بين الحين والآخر من خلال تصريحاته الإعلامية، أعلن أن دماء الجيش مستباحة وليست لها حرمة حتى لو كانوا منهزمين، حسب قوله.

وزعم الغرياني أن تحريضه على قتل قوات الجيش أمر من الله، مطالبا قوات الوفاق بعدم الاستهانة بهم، وأن يأخذوا الحيطة.

