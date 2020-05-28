اخبار ليبيا الان عاجل

الغرياني محرضا ضد الجيش: ليست لدمائهم حرمة اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستهينوا بهم

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حرض المفتي المعزول الصادق الغرياني، الخميس، قوات الوفاق المدعومة من تركيا، ومن يقاتل معها من المليشيات والمرتزقة، بملاحقة قوات الجيش وقتلهم أينما يجدوهم.

واستمرارا للفتاوي التحريضية التي يطلقها الغرياني بين الحين والآخر من خلال تصريحاته الإعلامية، أعلن أن دماء الجيش مستباحة وليست لها حرمة حتى لو كانوا منهزمين، حسب قوله.

وزعم الغرياني أن تحريضه على قتل قوات الجيش أمر من الله، مطالبا قوات الوفاق بعدم الاستهانة بهم، وأن يأخذوا الحيطة.

The post الغرياني محرضا ضد الجيش: ليست لدمائهم حرمة اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستهينوا بهم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مجرم والاسلام منة براء . المسلم من سلم المسلمون من لسانة ويدة .والتحريض اشد من القتل .الله ينتقم منة معتوة مجرم منافق زي كبيرهم الذي علمهم السحر.

    رد

  • نعم دماء القرامطة مهدور عليهم الخزي ودم كل من حرض على قتل المسلمين هذه لاريب فيها ولا جدال

    رد