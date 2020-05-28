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وكالة «نوفا» تكشف تفاصيل استئناف مفاوضات «5+5 العسكرية» بين الجيش الليبي ومليشيات السراج

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وكالة «نوفا» من مصادر مطلعة أن استعدادات تجري الآن لاستئناف مفاوضات 5+5 العسكرية بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات السراج.

وقالت الوكالة الإيطالية: “ذكر المصدر المطلع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن كلا الجيش الوطني الليبي وحكومة السراج وافقا مبدئيا على استئناف الحوار، حيث يرجى أن يحدد موعد بدء المحادثات الأسابيع القادمة مع تحديد مقر انعقاد المحادثات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف”.

وأضافت “بحسب المصدر، فإن تغييرات حدثت في الوفد العسكري الذي سيمثل الجيش الوطني الليبي في المحادثات، حيث جرى استبدال رئيس الوفد السابق، اللواء المدني الفاخري، بالعميد خالد المحجوب، كما يرجح أن تحدث تغييرات على الوفد الممثل لقوات حكومة الوفاق الوطني”.

الوسوم

الجيش العربي الليبي لجنة (5+5) مفاوضات جنيف مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اذا صح الخبر ان الديوث المحجوب على راس وفد القرامطة فهي فرصة لتعبيت وجه دفال و نخايم هالكلب

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