مقاتلون موالون لـ «الوفاق»: «الفاندي» كافر و«حفتر صليبي» وسندخل ترهونة لتطبيق «شرع الله»

أظهر مقطع فيديو متداول، اطلعت عليه «الساعة 24» يرصد مجموعة من المليشيات المسلحة، والعناصر التكفيرية، التابعة لحكومة السراج وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء، ويتطاولون بالسب والقذف، المشير خليفة حفتر، والشيخ صالح الفاندي.

ورصد الفيديو، أحد العناصر المتطرفة، وهو ينعت الشيخ صالح الفاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا بـ «الكافر» ويتوعد بالثأر لمجلس شورى بنغازي الإرهابي، كما اعترفوا أنهم يعملون لصالح فائز السراج، وأنه أشركهم في تلك الحرب التي وصفوها بـ «الصليبية».

وواصلت العناصر المتطرفة في مقطع الفيديو، توعدها، حيث قال أحدهم “سندخل ترهونة وسنأخذ حق رجال قنفودة ومجلس الشورى وسيكون الحكم لله وحده لا شريك له، وحفتر صليبي”، بحسب كلامه.

وأوضح المقطع المصور العناصر التكفيريية وهم يتوعدون باجتياح ترهونة وتطبيق ما اسموه “شرع الله” والثأر لقتلى مجلس شورى ثوار بنغازي، المدرج على قوائم الاٍرهاب.