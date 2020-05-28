«لواء الصمود» ينعي أحد أبرز قياداته الميدانية ويصفه بـ«الهزبرالمناضل»

نعى ما يعرف بـ”لواء الصمود” بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي، اليوم الخميس، مقتل القيادي البارز في المليشيات المسلحة المدعو «حكيم الزواوي» والذي لقي حتفه في محور وادي الربيع في اشتباكات ضد القوات المسلحة.

وقالت “مليشيا الصمود” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الشيخ حكيم استشهد، متابعة:” ودعنا اليوم أسد من أسود ليبيا رجل الاقتحامات الصادق الثابت على المبدأ، الأسد امحارب، الهزبر المناضل، الشيخ المجاهد الفارس القائد الثائر الحكيم الشيخ حكيم” على حد وصفها.

وكان مصدر عسكري مطلع، قد أفاد في تصريحات خاصة لـ”الساعة24″، في وقت سابق اليوم، مقتل معاون آمر غرفة النهر “محمد مختار الضلعة”، والذي ينتمي إلى مدينة مصراتة في محور وادي الربيع، خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة، اليوم الخميس.

وأوضح مراسل “الساعة 24″، أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة على مثلث الكهرباء في محور عين زارة، واشتداد حدة المواجهات العنيفة في محاور «عين زارة – وادي الربيع – الرملة – كازيرما» بين القوات المسلحة والمليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

ومن جانبها أكدت عمليات الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في محور عين زارة بعد محاولة التقدم لمثلث الكهرباء، وانتهت بمقتل عدد من عناصرهم وفشلهم في السيطرة على مواقعنا.

وأوضح مصدر عسكري، أنه تم قتل القيادي البارز في المليشيات المسلحة المدعو «حكيم الزواوي» في محور وادي الربيع.

وكانت قد وصلت دفعة جديدة من قتلى وجرحى المرتزقة السوريين الموالية لتركيا بين صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، خلال الساعات الأخيرة، من ليبيا إلى الأراضي التركية ومنها لمعبر حور كلس العسكري الفاصل بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل شمالي حلب.

وأفادت وكالة ستيب نيوز السورية، في تقرير، أن فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا فقدت أعدادًا من القتلى والجرحى على محور معسكر اليرموك، كما وقع عدٌد من عناصرها وقيادتها بالأسر نتيجة قلة معرفة العناصر بطبيعة المعارك بالأراضي الليبية.

وكشف مصدرللوكالة السورية، أنَّ سيارتين إحداهما شاحنة “برّاد” والأخرى سيارة عادية “خمس ركاب” وصلتا المعبر، وتحملان 21 جثة لمقاتلي فصائل المعارضة الموالية لتركيا، مضيفا أن الفصائل استلمت، اليوم الأربعاء، 15 عنصرًا جريحًا من عناصرها قادمين من الأراضي الليبية، فيما لا تزال 12 جثة قادمة على الطريق من مطار اسطنبول باتجاه الشمال السوري.